Россиянин сдал квартиру находившихся на даче родителей и скрылся

Сотрудники правоохранительных органов в городе Северобайкальске Республики Бурятия занимаются расследованием дела, согласно которому местный житель в тайне от своих родителей сдал их квартиру и скрылся, получив деньги от арендатора. По данным следствия, россиянин уже имел судимость. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Как выяснили следователи, инцидент произошел в сентябре 2020 года. Тогда злоумышленник воспользовался тем, что его родители находились на даче, и сдал их жилплощадь россиянке. За это мужчина получил 13 тысяч рублей. Однако на следующий день после сделки квартиросъемщица обнаружила, что ключ от двери в квартиру не подходит к замку. Вскоре она встретила и законного хозяина недвижимости.

Материалы по теме Лавочка закрывается В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья? Дверь в никуда В России продлили льготную ипотеку. Чем сейчас опасна покупка квартиры?

Сотрудники правоохранительных органов также выяснили, что незадолго до истории с квартирой злоумышленник обманул свою сестру — он попросил у нее в долг тысячу рублей, а позже, согласившись помочь перевести ей на телефон деньги с карты, украл у нее через банковское приложение 20 тысяч рублей. По данным следствия, после совершения двух преступлений мужчина уехал из города.

Вскоре следователи задержали подозреваемого в городе Братске Иркутской области и допросили его. Сотрудники МВД выяснили, что 26-летний мужчина уже имел три судимости и впервые был осужден в 14-летнем возрасте за кражу. В общей сложности в исправительных учреждениях он провел около десяти лет. На данный момент следователи продолжают расследование и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

В ноябре 2020 года россиянка из Улан-Удэ сдала в аренду чужую квартиру и присвоила себе вырученные от сделки деньги. Об обмане рассказал пострадавший квартиросъемщик. Он отметил, что заселился в квартиру, а на следующий день туда пришла незнакомая женщина, которая оказалась настоящей хозяйкой жилья. В итоге полицейские задержали злоумышленницу и возбудили уголовное дело.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru