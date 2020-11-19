Россиянин арендовал квартиру и украл оттуда кафельную плитку

Мужчина арендовал в Казани квартиру и украл оттуда три упаковки кафельной плитки и телевизор. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что россиянин уже имел судимость. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

Хозяйка жилплощади рассказала полиции, что сдала квартиру мужчине по договору. Некоторое время спустя женщина решила проверить состояние помещения и, придя туда, обнаружила пропажу вещей. Оказалось, что квартирант украл имущество на 15 тысяч рублей.

Вскоре сотрудники МВД задержали 27-летнего ранее судимого подозреваемого и выяснили, что он сдал телевизор в комиссионный магазин, а кафельную плитку продал. Квартирант признал свою вину и выплатил пострадавшей сумму ущерба. Возбуждено дело о краже.

Ранее в ноябре 36-летний россиянин из Липецка устроился наемным рабочим и занимался ремонтом в чужой квартире, а после окончания работ украл оттуда стиральную машину и продал ее. Хозяин жилплощади обратился в полицию. В итоге злоумышленника задержали.

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