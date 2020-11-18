Россиянин сделал ремонт в чужой квартире и украл оттуда стиральную машину

Россиянин из Липецка, будучи наемным работником, сделал ремонт в чужой квартире и украл оттуда стиральную машину. Об этом пишет Gorod48.ru со ссылкой на УМВД России по региону.

В ведомстве сообщили, что один из горожан нанял 36-летнего мужчину для работ в доме на Звездной улице. Тот имел доступ в квартиру и после окончания ремонта и, воспользовавшись этим, украл стиральную машину.

Пострадавший обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника. Выяснилось, что мастер продал похищенное.

Ранее жительница британского города Фентон поймала грабителя, который пришел к ней в дом, — он хотел вернуть украденные вещи, которые не смог продать.

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