Грабитель не смог продать украденные вещи и вернул их

Жительница английского города Фентон, графство Стаффордшир, поймала грабителя, который пришел к ней в в дом, чтобы вернуть украденные вещи, которые не смог продать. Об этом сообщает Daily Mail.

30-летний Уэйн Харрингтон (Wayne Harrington) обворовал частный дом, когда там проводился ремонт, и сбежал с большим количеством украденных вещей. Позже он понял, что многие из них будет трудно продать. Вместо того чтобы избавиться от украденного имущества, он решил вернуть его.

По случайному совпадению в этот же день хозяйка дома, которая проводит много времени по другому адресу, оказалась дома. Как позже сообщили в суде, англичанка заметила свет в комнате и прошла наверх. По дороге она посмотрела в окно и увидела, что задняя дверь повреждена.

«Затем она услышала звук на кухне и побежала вниз, на улицу, оставив дверь открытой. Она увидела мужчину с двумя сумками, которые принадлежали ей и хранились в шкафу в спальне», — сообщила прокурор Фиона Кортесе (Fiona Cortese). Грабитель заявил, что пришел помочь ей. В этот момент появилась соседка, которая узнала Харрингтона.

Позже полиция вычислила местонахождение преступника и обнаружила при нем множество украденных вещей. В частности, злоумышленник похитил стулья, ножницы для волос, зеркало и чехол для ноутбука. Когда его арестовали, он отрицал свою причастность к кражам. Он пояснил, что находился на дороге рядом с домом и покупал наркотики.

Позже в суде мужчина признал вину в совершении кражи. В ходе заседания сообщили, что Харрингтон всего несколько недель назад стал отцом и что он раскаивается, а пошел на преступление из-за злоупотребления алкоголем и долгов.

У преступника ранее было пять обвинений по десяти эпизодам. Последнее — за кражу с отягчающими обстоятельствами в 2013 году. Тогда в качестве жертвы он выбрал собственную тетю и распылил газ из баллончика ей в лицо.

Судья Пол Гленн (Paul Glenn) сказал, что хочет дать ответчику шанс решить свои проблемы. Он приговорил Харрингтона к девяти месяцам тюремного заключения с отсрочкой на 18 месяцев, 25 дням реабилитационной деятельности и выплате жертве 300 фунтов (25,8 тысячи рублей) в качестве компенсации.

Ранее сообщалось, что грабители в пакистанском городе Карачи, провинция Синд, передумали грабить курьера и утешили его, когда он расплакался. Вместо того чтобы сбежать с добычей, они вернули мужчине украденное, обняли его и пожали руку в попытке его утешить.

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