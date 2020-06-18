Грабители передумали грабить расплакавшегося курьера и попали на видео

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Грабители в пакистанском городе Карачи, провинция Синд, передумали грабить курьера и утешили его, когда он расплакался. Об этом сообщает сайт NDTV.

Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения. На записи видно, как курьер популярной в стране службы доставки еды выходит из здания после того, как привез заказ, и идет к припаркованному у входа мопеду. К нему подъезжают двое грабителей, один из которых слезает с мопеда и начинает запугивать его. Его сообщник наблюдает за происходящим.

Курьер расплакался, лишившись с трудом заработанных денег. Увидев это, грабители изменили свои планы: вместо того, чтобы сбежать, они вернули мужчине украденное, обняли его и пожали руку в попытке его утешить. После этого нападавшие скрылись. Сотрудники правоохранительных органов выясняют, к юрисдикции какого полицейского участка относится попавшее на видео происшествие.

Видео происшествия стало вирусным в соцсетях и собрало тысячи просмотров и комментариев. «Это дает мне надежду на человечество», — написал один из пользователей.

Ранее сообщалось, что житель города Баргойд, Уэльс, хотел ограбить местный бильярдный клуб, но передумал, когда его узнала буфетчица. Он убрал оружие, снял маску и полез обниматься с ней, чтобы утешить.

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