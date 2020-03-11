Вооруженный бандит полез обниматься во время ограбления и попал на видео

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Житель города Баргойд, Уэльс, хотел ограбить местный бильярдный клуб, но передумал и обнял узнавшую его буфетчицу. Об этом сообщает издание The Sun.

В декабре 2019 года 29-летний наркозависимый Люк Джонс (Luke Jones) решил ограбить местный бильярдный клуб, в котором он когда-то состоял. Он закрыл лицо маской и вооружился муляжом пистолета.

Вооруженный бандит ворвался в помещение клуба и направил пистолет на буфетчицу Иветту Смит (Yvette Smith), которая убиралась за барной стойкой в конце рабочего дня. Увидев грабителя, женщина испугалась и заплакала. Она узнала Джонса и спросила: «Почему ты это делаешь, Люк?» Тогда Джонс убрал оружие, снял маску и полез обниматься с ней, чтобы утешить. Этот момент попал на видео с камеры наблюдения.

Полицейским Джонс сначала сказал, что произошедшее было шуткой, а затем признал, что ему нужны были деньги на героин. Суд приговорил мужчину к восьми годам тюремного заключения и на 15 лет запретил контактировать со Смит.

В суде подчеркнули, что женщина боялась огнестрельного оружия с тех пор, как ее родственник застрелился. Поэтому она получила серьезную психологическую травму и до сих пор не пришла в себя после произошедшего.

Ранее сообщалось, что житель американского города Бостон, штат Массачусетс, инсценировал ограбление магазина, чтобы сделать предложение возлюбленной. Лжеграбитель ворвался в магазин, когда мужчина вместе со спутницей пришел туда за покупками, и начал задавать странные вопросы.

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