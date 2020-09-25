Россиянка выбила дверь в квартиру и обворовала сама себя

Россиянка из Калининграда, которую на время проведения капитального ремонта переселили в другую квартиру из муниципального жилья, обворовала сама себя с помощью двух безработных знакомых. Об этом сообщается на сайте управления МВД по региону.

В полицию обратился представитель компании, делавшей капремонт жилых помещений в доме на Восточной улице. Он заявил о краже — в одной из квартир была выбита и похищена входная металлическая дверь. Также из здания пропали электроинструменты. Общая сумма ущерба составила 12 тысяч рублей.

Полиция, проверив пункты приема металлолома, нашла злоумышленника. Им оказалась уже ранее судимая за кражу 33-летняя хозяйка пострадавшей квартиры. Женщина рассказала, что с помощью двух подельников проникла в дом, похитила инструменты и выбила дверь. После этого нарушители сдали похищенное имущество, а вырученные деньги потратили на личные нужды.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли все украденное злоумышленниками. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В настоящий момент ведется следствие.

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