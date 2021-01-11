Москвичей предупредили о вынужденном снижении цен на съемное жилье

Собственники съемного жилья в Москве в 2021 году будут вынуждены снижать арендные ставки, если в городе сохранят или ужесточат ограничения, связанные с распространением коронавируса. Такой прогноз содержится в материалах, предоставленных «Ленте.ру» агентством недвижимости «МИЭЛЬ».

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По оценке специалистов, в четвертом квартале 2020-го спрос на съемное жилье в Москве рухнул на 40 процентов по сравнению с показателями за тот же период 2019-го. «Пока очень сложно что-либо прогнозировать. Если ограничения продолжатся или ужесточатся, то мы по-прежнему не увидим потока новых нанимателей в столичный регион, и собственники будут вынуждены снижать цены», — предупреждают риелторы. Однако среди москвичей много тех, кто не готов опускать арендные ставки ниже определенного психологического порога, отмечают эксперты.

В 2020-м из-за оттока приезжих в Москве резко выросла доля квартиросъемщиков, уже зарегистрированных в столичном регионе, указывают специалисты. В свою очередь, гораздо меньше на рынке стало клиентов-иностранцев: в город не смогли приехать многие студенты из других государств и экспаты.

«Дома, которые были для них забронированы заранее, остались без жильцов. Как результат, в общей структуре нанимателей выросла доля москвичей и жителей ближайших регионов», — заключают в «МИЭЛЬ».

Ранее, в декабре 2020-го, эксперты рынка недвижимости заявляли, что стоимость аренды жилья в крупных городах России в 2021 году может увеличиться на 8-10 процентов, в Москве — на 15 процентов. По их мнению, росту ставок аренды могут помешать только новые жесткие ограничения из-за коронавируса. Особенно заметным будет удорожание съемных квартир в столице и других крупных городах, таких как Санкт-Петербург, Екатеринбург, где традиционно спрос превышает предложение.

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