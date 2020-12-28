В Москве начали продавать квартиры без окон

Квартиру без окон выставили на продажу в Москве. Она расположена в 12-этажном доме на северо-востоке города, в районе Южное Медведково. Соответствующее объявление размещено на сайте одного из агентств недвижимости.

Общая площадь квартиры-студии — 18 квадратных метров. Станция метро «Бибирево» — в 20 минутах ходьбы. Помещение расположено на восьмом этаже. Как следует из объявления, юридического статуса жилья у него нет — это апартаменты. Начальная стоимость предложения — 2,5 миллиона рублей (139 тысяч рублей за квадратный метр).

«Помещение пригодное для проживания, оборудовано всем необходимым, имеется очень сильная приточно-вытяжная вентиляция. Окон нет. Мебель и бытовая техника новая. Готовы ее оставить за 50 тысяч рублей. Ипотека возможна, обременений нет», — отмечается в описании лота.

По мнению автора объявления, квартира идеально подходит для покупки с целью сдачи в аренду, «поскольку в аренду сдается постоянно, как на долгий срок, так и посуточно». В среднем недвижимость приносит владельцу около 50 тысяч рублей в месяц, указывается в описании.

Ранее в декабре стало известно, что в Москве на аукционах продадут три квартиры-«малютки», расположенные в домах в Центральном округе города. Все выставленные на торги лоты имеют площадь до 15 квадратных метров. Они расположены в Тверском, Пресненском и Красносельском районах города.

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