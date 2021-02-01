Риелтор показал в TikTok «худшую в мире» квартиру

Нью-йоркский риелтор опубликовал в социальной сети TikTok видео из худшей, по его мнению, квартиры в мире. Ролик понравился 2,5 миллиона человек, десятки тысяч оставили под ним язвительные комментарии.

Квартира расположена в одном из домов престижного района Вест-Виллидж на Манхэттене. Стоимость аренды — 1,65 тысячи долларов в месяц. Общая площадь помещения, судя по показанным кадрам, не превышает 10 квадратных метров. Внутри почти нет мебели, предусмотрена лишь мини-кухня с маленьким холодильником и без плиты, а также встроенный шкаф.

Санузла в квартире тоже нет — арендатор будет вынужден пользоваться общим туалетом, расположенным в коридоре на этаже. В другой стороне коридора есть общая душевая с одной кабинкой.

В комментариях к видео пользователи соцсети отметили, что они видели приюты для бездомных и тюрьмы с лучшими условиями проживания. Они также посоветовали будущему квартиросъемщику пользоваться санузлом в расположенном поблизости кафе Starbucks. «Неудивительно, что ньюйоркцы такие злые», — добавил один из подписчиков. Другой заявил, что подобные микроквартиры должны быть запрещены.

Ранее сообщалось, что в Москве на аукционах продадут три квартиры-«малютки», расположенные в домах в Центральном округе города. Все выставленные на торги лоты имеют площадь до 15 квадратных метров. Они предлагаются в Тверском, Пресненском и Красносельском районах города.

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