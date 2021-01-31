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Спевший нецензурную песню в TikTok российский депутат исчез

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Фото: pixabay.com

Депутат Собрания Томаринского городского округа на Сахалине Сергей Булатов, опубликовавший в социальной сети TikTok видео, на котором он исполняет песню с нецензурной лексикой, исчез. Об этом пишет ASTV.ru.

По данным портала, прославившегося скандальными роликами народного избранника не могут разыскать его коллеги по партии КПРФ. Его хотят пригласить на партийное собрание, но не могут найти.

Как рассказал изданию первый секретарь Сахалинского областного комитета КПРФ Павел Ашихмин, партийное отделение осудило действия Булатова и намерено провести собрание районной ячейки. Однако лично сообщить ему об этом не могут: российский депутат пропал, он не отвечает на звонки и сообщения. «Если он не появится, возможно, члены партии рассмотрят вопрос без его участия, возможно, и будут дожидаться присутствия его на партийном собрании», — пояснил Ашихмин.

Он добавил, что ситуацией уже заинтересовались в высшем партийном руководстве и уточнили у сахалинцев, какие меры уже приняты.

Ранее в местных социальных сетях появилось видео, на котором Булатов, сидя за рулем автомобиля, поет песню с нецензурной лексикой, при этом на заднем сиденье находятся дети. Позже видео было удалено из TikTok, но оно уже успело распространиться среди сахалинцев, которых возмутило поведение народного избранника. Позже в сетях появились ещё несколько видео из ТикТок с сомнительным содержанием. Центр управления регионом (ЦУР) призвал полицию и прокуратуру провести проверку по данному факту и дать оценку действиям депутата.

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