На российского депутата пожаловались после нецензурной песни в TikTok

На Сахалине местный Центр управления регионом (ЦУР) призвал в полицию и прокуратуру провести проверку после публикации депутатом Собрания Томаринского городского округа Сергея Булатова видео в социальной сети TikTok, на котором он исполняет песню с нецензурной лексикой. Об этом ЦУР Сахалина сообщает в своем Telegram-канале.

Как рассказали в Центре, на уже удаленном из TikTok видеоролике Булатов, сидя за рулем автомобиля, поет песню с нецензурной лексикой, при этом на заднем сиденье находятся дети. В ЦУР отметили, что пользователей соцсетей «взбудоражило» такое поведение народного избранника от партии КПРФ, к комментариях они жалуются и требуют от правоохранителей обратить на этот факт пристальное внимание.

В свою очередь ЦУР Сахалина также призывает инициировать проверку по данному факту и дать оценку действиям российского депутата.

Ранее заместитель председателя комитета по культуре Саратовской областной думы Дмитрий Чернышевский получил штраф в размере 800 рублей за мат на заседании. Согласно материалам дела, борющийся за культуру депутат «выражался грубой нецензурной бранью» в адрес другого депутата Александра Анидалова.