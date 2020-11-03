Сотрудник мэрии российского города напал на 68-летнего журналиста

Сотрудник пресc-центра мэрии Бердска Новосибирской области напал на 68-летнего журналиста местного издания «Свидетель» из-за комментария в соцсетях. Об этом сообщает Znak.

По информации издания, в редакцию «Свидетеля» ворвался мужчина и со всей силы ударил 68-летнего журналиста Сергея Болдырева по лицу, после чего скрылся. Нападавший сотрудник пресс-центра мэрии Бердска Кирилл Цветков объяснил, что напал на коллегу из-за регулярных издевательств и травли в сети. «Я показал, что можно сократить дистанцию с теми, кто систематически издевается над тобой в Сети», — заявил Цветков. Он отметил, что Болдырев критикует его манеру письма.

Пострадавший журналист подал заявление в полицию, где отметил зафиксированные побои. Болдырев убежден, что Цветков обиделся на него из-за комментария в одной из локальных групп, администратором которой является корреспондент.

Ранее депутат городской Думы Югорска в Ханты-Мансийском автономном округе Владимир Бендус избил журналиста Антона Пантина и отобрал у него телефон. На кадрах инцидента можно увидеть, что депутат возмущается, что Пантин «льет мусор на весь город». Пострадавший рассказал, что пытался избежать конфликта, однако российский депутат преследовал и оскорблял его матом.