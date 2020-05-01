Российский депутат избил журналиста и отобрал у него телефон

@dvachannel / Telegram

Депутат городской Думы Югорска в Ханты-Мансийском автономном округе Владимир Бендус избил журналиста Антона Пантина и отобрал у него телефон. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Двач».

В ролике можно увидеть, как Бендус идет за журналистом, периодически хватая его и призывая «нормально пообщаться с пацанами». «Ты чего полезного в этой жизни, падла, сделал?» — спрашивает он и возмущается, что журналист «льет мусор на весь город».

Пострадавший в беседе с «ЮграPRO» рассказал, что пытался избежать конфликта, однако российский депутат преследовал и оскорблял его матом, а также выкручивал руки, пытаясь выбить телефон, который он в итоге отобрал. «Фактически совершил сразу несколько уголовно наказуемых преступлений», — отметил Пантин. Он пояснил, что уже написал заявление в полицию.

Журналист также заявил, что получил телесные повреждения. К материалам проверки он планирует приобщить записи с камер видеонаблюдения и показания очевидцев. Причем пострадавший утверждает, что ранее Бендус уже нападал на сотрудника полиции при исполнении служебных обязанностей, но в итоге избежал наказания.

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