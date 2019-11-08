Российскому депутату порвали щеку за замечание

Жители Челябинска избили депутата Тракторозаводского района от «Единой России» Александра Курочкина за то, что он неоднократно делал им замечания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам Курочника, нападавшие — нетрезвые посетители заведения, торгующего алкоголем на первом этаже многоэтажного дома. Депутат рассказал, что он сделал им замечание за шумное поведение вечером. В комментарии изданию Ura.ru он отметил, что его били шесть человек, в том числе бейсбольной битой, и порвали ему щеку.

«Моя девушка крикнула с балкона, что вызовет полицию, они убежали», — добавил Курочкин.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области подтвердили информацию об избиении политика. По данным правоохранителей, заявление о избиении гражданина 1989 года рождения было зарегистрировано в отделе «Советский». В настоящий момент по факту произошедшего проводится проверка.

В конце октября сообщалось, что неизвестные избили железной трубой депутата городской думы города Усолье-Сибирское Иркутской области Сергея Угляницу. Депутат рассказал, что на него напали, когда он загонял свою машину в гараж.

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