На избившего журналиста российского чиновника возбудили еще одно дело

В отношении главы Ширинского района Республики Хакасия Сергея Зайцева и «иных неустановленных лиц» возбудили еще одно уголовное дело. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по республике.

По версии следствия, с 2007 по 2010 год Зайцев вместе с группой лиц переписал на знакомого право собственности на земельный участок возле села Шира. Участок предназначался для строительства полигона твердых бытовых отходов (ТБО). После этого Зайцев оформил на землю дарственную.

В тот же период Зайцев попытался сдать участок в аренду за 50 тысяч рублей в год и поменял его назначение с сельскохозяйственного на промышленное, а также обеспечил выкуп у собственника за цену ниже рыночной. При этом Зайцев знал, что земельный участок должен перейти в муниципальную собственность для бесплатного использования. Из-за изменения категории земель рыночная стоимость участка «существенно увеличилась».

С 2010 по 2017 год Зайцев незаконно подписал договоры аренды земли, оплатил ее за счет бюджета и вынудил подчиненных подписать договор купли-продажи участка о выкупе за сумму более пяти миллионов рублей. Материальный ущерб Ширинскому району превысил шесть миллионов рублей.

Зайцева заподозрили в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (пункт «в» части 3 статьи 286 УК).

26 мая Сергей Зайцев напал на журналиста программы «Вести.Дежурная часть». Против главы района возбудили уголовное дело за воспрепятствование деятельности журналиста, чиновник назвал инцидент провокацией.

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