Российский депутат из комиссии по этике обматерил полицейских и попал на видео

В Тульской области местный депутат обматерил полицейских, которые, как ему показалось, неправильно припарковались. Видео конфликта публикует RT в своем Telegram-канале.

Судя по опубликованным кадрам, член собрания депутатов Кимовского района и комиссии по депутатской этике Николай Бокатуев был пьян. Жена пыталась успокоить Бокатуева, но тот велел ей не лезть. Депутат называл полицейских дебилами и идиотами и не давал им проехать, требуя какой-то жалобы.

В итоге Бокатуев все-таки отошел от машины со словами «ладно, езжайте», выругавшись при этом матом в адрес сотрудников полиции.

Ранее депутат городской Думы Югорска в Ханты-Мансийском автономном округе Владимир Бендус избил журналиста Антона Пантина и отобрал у него телефон. В сети появилось видео, на котором Бендус идет за журналистом, периодически хватая его и призывая «нормально пообщаться с пацанами». «Ты чего полезного в этой жизни, падла, сделал?» — спрашивает он и возмущается, что журналист «льет мусор на весь город».

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