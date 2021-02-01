Женщина похвасталась внешностью на видео и была обругана за пластику

Американка похвасталась профессиональным макияжем от визажиста и подверглась критике в сети за обилие косметологических и хирургических вмешательств. На соответствующую дискуссию в соцсетях обратили внимание журналисты The Sun.

28-летняя телезвезда и блогерша Кейлин Лоури (Kailyn Lowry) попозировала для визажистки, которая сделала ей макияж для конкурсного видео в TikTok. Женщине подчеркнули скулы, нанесли на веки тени в стиле «смоки», а также подвели губы коричневой помадой.

Однако пользователи сети обратили внимание на изменения во внешности Лоури и обругали ее за проделанные операции. «О, нет, нет, нет. Почему эти девушки так поступают со своими лицами? Она была такой хорошенькой до всего этого дерьма», «Мне нравятся тени для век, но остальное... Те, кто и так переборщили с филлерами, не нуждаются в таком количестве помады», «Из-за ботокса она будто постоянно хмурится», — писали они.

По информации издания, в 2017 году героиня материала сделала бразильскую подтяжку ягодиц, подтяжку живота и липосакцию шеи. В октябре 2020 года она впервые сделала инъекции ботокса. В своих соцсетях телезвезда заявила, что в подобных процедурах нет ничего постыдного и подчеркнула, что пластическая хирургия не должна быть табуированной.

Ранее в январе журналисты The Sun раскрыли имена знаменитостей с пластикой и ботоксом. Среди них оказались 56-летняя американская актриса Кортни Кокс, британская певица Тулиса Контоставлос, а также телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян.