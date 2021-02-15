В России подешевело съемное жилье

Стоимость аренды квартир в крупнейших городах России продолжает снижаться, несмотря на отмену большинства связанных с COVID-19 ограничений. В обозримом будущем росту ставок будет мешать увеличение объема предложения съемного жилья — оно происходит за счет собственников, купивших недвижимость на волне ажиотажного спроса. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные профессиональных участников рынка.

Как рассказали изданию аналитики базы ЦИАН, средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир в крупных городах в настоящее время составляет 16,96 тысячи рублей в месяц, двухкомнатных — 23,65 тысячи рублей. За последний месяц эти показатели снизились на 0,7 и 1,5 процента соответственно. В Москве «однушки» обходятся в среднем в 38,7 тысячи рублей (плюс 1,8 процента за последний месяц), «двушки» — в 53,4 тысячи (минус 0,2 процента).

По наблюдениям риелторов, удешевлению съемного жилья в Москве способствует изменение структуры предложения: в городе увеличилось число съемных малогабаритных квартир, которые сдаются по низким ценам. Эксперты полагают, что в целом число лотов на столичном рынке аренды в 2021 году увеличится на 20 процентов.

Говорить о глобальном восстановлении спроса на долгосрочную аренду преждевременно, подчеркивают специалисты: по информации ЦИАН, объем предложения квартир пока на 70 процентов выше, чем в аналогичный период прошлого года. И все же на рынке есть признаки оживления: снятие коронавирусных ограничений стимулирует работодателей возвращать сотрудников в офисы, и это должно повысить спрос на аренду жилья.

В середине января стало известно, что Минстрой решил усилить контроль над рынком аренды жилья. Ведомство планирует, в частности, запустить информационную систему для учета договоров найма квартир. По мнению чиновников, интеграция цифровой платформы с системами Федеральной налоговой службы (ФНС) упростит процесс начисления и уплаты налогов для собственников недвижимости и поможет вывести арендное жилье из «серой зоны».

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