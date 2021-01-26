Однокомнатную квартиру в Москве предложили арендаторам по рекордной цене

Самые дорогие однокомнатные квартиры в Москве сдаются в районах Братеево, Арбат, Сокольники и Басманный. Максимум арендной ставки для «однушки» в городе — 150 тысяч рублей в месяц, свидетельствуют материалы агентства «ИНКОМ-Недвижимость», предоставленные «Ленте.ру».

По рекордной цене арендаторам предлагается однокомнатный объект в Южном округе — это 40-метровая квартира, расположенная в 25-этажном монолитном доме на Братеевской улице. Квартира сдается впервые, в ней новая обстановка и бытовая техника премиум-класса. Дизайн помещений выполнен по авторскому проекту.

На втором месте рейтинга дорогих «однушек» — лот в семиэтажном кирпичном доме на Арбате, рядом с театром имени Вахтангова: его сдают за 120 тысяч в месяц. Жилье метражом 40 квадратных метров укомплектовано современной мебелью и бытовой техникой от ведущих мировых производителей. Установлена система фильтрации воды. Территория вокруг дома огорожена и находится под круглосуточной охраной, ведется видеонаблюдение.

«Бронза» рейтинга высокобюджетных однокомнатных квартир досталась квартире за 110 тысяч рублей/месяц. Объект расположен в восьмиэтажном кирпичном доме на Смоленской улице (район Арбат). В топ-5 также попали лоты за 100 тысяч и 95 тысяч рублей в районах Сокольники и Басманный соответственно.

Ранее в январе столичных арендаторов уличили в любви к переменам — как выяснилось, они чересчур мобильны и переезжают куда чаще, чем предполагает стандартный годичный договор долгосрочной аренды. 51 процент съемщиков выселяются из квартир, не прожив там и года. Еще 38 процентов арендаторов не меняли квартиры в течение одного-трех лет. Всего 11 процентов нанимателей проживают в арендованном жилье более трех лет.

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