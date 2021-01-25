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Определены города-спутники Москвы с самым дорогим жильем

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

К началу 2021 года в трех городах Московской области средняя стоимость жилья на вторичном рынке превысила 150 тысяч рублей за квадратный метр — это Реутов, Красногорск и Долгопрудный, свидетельствуют материалы агентства «Азбука Жилья», поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Как определили аналитики, цена квадратного метра в Реутове в среднем составляет 158,8 тысячи рублей, в Красногорске — 156,9 тысячи рублей, в Долгопрудном — 150,3 тысячи рублей. Купить «однушку» в этих городах-спутниках можно за 5,15 миллиона, 5,2 миллиона и 5,45 миллиона рублей соответственно. «Двушка» обойдется в 5,2 миллиона, 5,4 миллиона и 7,5 миллиона рублей соответственно.

В пятерку городов около Москвы с самым дорогим жильем также вошли Одинцово и Химки — там квадратный метр «вторички» в среднем стоит 144-148 тысяч рублей. Самые недорогие квартиры, если рассматривать крупнейшие города-спутники, в свою очередь предлагаются в Балашихе (109,7 тысячи рублей за «квадрат», 3,2 миллиона рублей за стандартную однокомнатную квартиру).

Эксперты прогнозируют удорожание подмосковного жилья: в первой половине 2021 года оно может прибавить в цене 4-6 процента, полагают они.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в России стабильно росла на протяжении 2020-го, достигнув к концу года 58 тысяч рублей. За 12 месяцев «квадрат» в среднем подорожал на 4 тысячи рублей.

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