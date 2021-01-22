Цена жилья в России приблизилась к психологической отметке

Средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в России стабильно росла на протяжении 2020-го, достигнув к концу года 58 тысяч рублей. За 12 месяцев «квадрат» в среднем подорожал на 4 тысячи рублей, следует из материалов сервиса «Авито Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Таким образом, цена готового жилья в стране вплотную приблизилась к психологической отметке в 60 тысяч рублей за квадратный метр. При этом вторичная недвижимость дорожает медленнее первичной, отмечают эксперты: «вторичка» за 2020-й прибавила 8 процентов, а новостройки — 19 процентов.

«Мы все еще продолжаем наблюдать повышенный интерес к покупке жилой недвижимости, однако темпы роста спроса замедляются, — констатируют специалисты. — Можно сделать вывод, что увеличение цен на жилую недвижимость начинает постепенно компенсировать повышенный спрос, и рынок движется к равновесию. Однако пока еще сложно делать прогноз, когда стабилизируются показатели спроса и предложения». В «Авито» настоящее время по-прежнему считают удачным для продажи вторичной недвижимости по рекордно высокой цене.

По данным сервиса, за год значительнее всего вырос спрос на вторичные квартиры в Новосибирске (плюс 81 процент), Краснодаре (плюс 70 процентов) и Челябинске (плюс 69 процентов). Наиболее существенное повышение цен в последнем квартале 2020-го зафиксировано в Сочи — там «вторичка» подорожала на 27 процентов по сравнению с показателем за четвертый квартал 2019-го.

Самые высокие средние цены на вторичные квартиры традиционно установлены в Москве — почти 231 тысяча рублей за квадратный метр.

Ранее в январе России предрекли падение цен на жилье. По мнению экспертов, в 2021 году российский рынок недвижимости ждет охлаждение — даже если Центробанк продолжит снижать ключевую ставку и будет продлена программа льготной ипотеки под 6,5 процента годовых.

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