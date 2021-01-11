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России предрекли падение цен на жилье

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Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

В 2021 году российский рынок недвижимости ждет охлаждение — даже если Центробанк продолжит снижать ключевую ставку и будет продлена программа льготной ипотеки под 6,5 процента годовых. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на прогнозы экспертов.

По мнению специалистов, стагнация на рынке жилья будет продолжаться в течение года, а цены на квадратные метры упадут на 5-10 процентов — преимущественно за счет увеличения скидок и популяризации торга. Стоимость наиболее ликвидных объектов вообще может не снизиться. Возобновление роста цен ожидается не ранее 2022 года.

Некоторые эксперты предрекают, что в течение 2021 года цены на рынке жилья будут оставаться примерно на том же уровне, что и сейчас. Потенциал для их роста исчерпан, подчеркивают они. Менее вероятный прогноз — колебания цен в диапазоне от минус 5 до плюс 5 процентов.

В конце минувшего декабря риелторы опровергли прогнозы о росте цен на жилье в России в 2021 году. В ходе соответствующего опроса 45 процентов из них заявили, что рынок недвижимости ждет стагнация. Брокеры отметили, что рынок исчерпал возможности для роста, а спрос будет сокращаться из-за выросших в 2020-м цен. В снижение цен и дальнейшую рецессию рынка верят 15 процентов риелторов.

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