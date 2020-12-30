Риелторы опровергли прогнозы о росте цен на жилье в России в 2021 году

Больше половины риелторского сообщества России считает, что 2021 год для продавцов жилья будет хуже предыдущего. Об этом говорится в материалах Российской гильдии риелторов и базы недвижимости Restate.ru, предоставленных «Ленте.ру».

Риелторов в ходе соответствующего опроса попросили рассказать о своих ожиданиях относительно цен на жилье в стране в 2021-м. 45 процентов из них заявили, что рынок ждет стагнация, опровергнув таким образом многочисленные прогнозы о росте цен на недвижимость. Брокеры отметили, что рынок исчерпал возможности для роста, а спрос будет сокращаться из-за выросших в 2020-м цен. В снижение цен и дальнейшую рецессию рынка верят 15 процентов риелторов.

Оптимистично ситуацию оценили 29 процентов опрошенных специалистов: они считают, что потенциал роста не исчерпан, и в новом году цены могут подрасти на 4-20 процентов. По мнению экспертов, на отдельных региональных рынках в 2020-м сильно сократилось предложение жилья, что может привести к дальнейшему увеличению ценников.

Ранее в декабре проблему роста цен на жилье в России обозначил президент Владимир Путин. Он связал удорожание квадратных метров с запуском программы льготной ипотеки под 6,5 процента годовых, попросив чиновников своевременно реагировать на изменения.

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