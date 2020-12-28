Названы города России с подешевевшим жильем

По итогам 2020 года цены на вторичное жилье в 70 крупнейших городах России выросли в среднем на 9 процентов. Городов с подешевевшим жильем всего два, они названы в материалах портала «Мир квартир», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Самый большой годовой прирост показали Омск, где цена квадратного метра на регулярном рынке выросла на 20 процентов, Чита (также почти плюс 20 процентов), Череповец (18 процентов), Иркутск (17 процентов) и Белгород (15 процентов). Падение стоимости «вторички» зафиксировано только в Ленинградской области (там «квадрат» подешевел менее чем на 3 процента), во Владикавказе (минус 2,4 процента) и Архангельске (минус 2 процента). Нижний Тагил остался «при своих» — там цены не изменились.

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Таким образом, в 66 городах цена квадратного метра выросла, в трех упала, в одном осталась неизменной, заключают аналитики. Средняя цена вторичной квартиры опустилась только в Архангельске (на 3 процента), в остальных населенных пунктах увеличилась.

В Москве «квадрат» за год подорожал почти на 11 процентов, до 249,5 тысячи рублей. Средняя цена лота выросла на 8 процентов, до 14,4 миллиона рублей. В Санкт-Петербурге соответствующие показатели равны 138 тысячам и 9,2 миллиона рублей.

«Стоимость недвижимости на вторичном рынке следует за ценами на "первичке", а поскольку последняя сильно подорожала в этом году, то и здесь произошел существенный рост — можно сказать, самый большой за всю историю наших наблюдений, — отмечают в «Мире квартир». — Те потребители, кто не смог угнаться за ростом цен на новостройки, обратились к регулярному предложению. Немалую роль сыграло и снижение ипотечных ставок на квартиры вторичного рынка».

Ранее в декабре стало известно, что продавцы квартир в Москве начали проводить кастинги среди покупателей. С начала 2020-го спрос на вторичную недвижимость в городе вырос более чем на треть, что позволяет собственникам жилья выбирать, кому отдавать свои квадратные метры.

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