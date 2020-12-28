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В России предложили ввести пошлины на сталь для снижения цен на жилье

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Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила ввести экспортные пошлины на стальную продукцию на полгода для того, чтобы снизить цены на жилье. Об этом сообщил заместитель руководителя службы Андрей Цариковский в письме Минпромторгу, передает РБК со ссылкой на копию документа.

Цариковский предложил ввести регрессивную систему пошлин: на лом — 15 процентов от стоимости, на стальные заготовки — 13 процентов, а на готовую арматуру — 12 процентов. При этом установлены минимальные пороги сборов — 49 долларов (или 45 евро), 73 доллара и 78 долларов за тонну соответственно.

Как отметил замруководителя ФАС, Минстрой и Минпромторг должны провести анализ цен на арматуру, которая используется при строительстве жилья, по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина. Оно, в свою очередь, стало ответом на жалобу столичных застройщиков, которые сообщали о росте цен на эту продукцию, из-за чего повышается и стоимость жилья.

В ФАС пояснили, что предлагают использовать данный механизм на экспортно ориентированных рынках в крайних случаях. Конкретные решения по пошлинам требуют всесторонней проработки ответственными исполнительными органами, отметили там.

Ранее о росте цен на жилье высказался президент России Владимир Путин. Глава государства призвал своевременно реагировать на изменения, чтобы поддержать дальнейшее развитие программы льготной ипотеки.

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