В России предложили ввести пошлины на сталь для снижения цен на жилье

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила ввести экспортные пошлины на стальную продукцию на полгода для того, чтобы снизить цены на жилье. Об этом сообщил заместитель руководителя службы Андрей Цариковский в письме Минпромторгу, передает РБК со ссылкой на копию документа.

Цариковский предложил ввести регрессивную систему пошлин: на лом — 15 процентов от стоимости, на стальные заготовки — 13 процентов, а на готовую арматуру — 12 процентов. При этом установлены минимальные пороги сборов — 49 долларов (или 45 евро), 73 доллара и 78 долларов за тонну соответственно.

Как отметил замруководителя ФАС, Минстрой и Минпромторг должны провести анализ цен на арматуру, которая используется при строительстве жилья, по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина. Оно, в свою очередь, стало ответом на жалобу столичных застройщиков, которые сообщали о росте цен на эту продукцию, из-за чего повышается и стоимость жилья.

В ФАС пояснили, что предлагают использовать данный механизм на экспортно ориентированных рынках в крайних случаях. Конкретные решения по пошлинам требуют всесторонней проработки ответственными исполнительными органами, отметили там.

Ранее о росте цен на жилье высказался президент России Владимир Путин. Глава государства призвал своевременно реагировать на изменения, чтобы поддержать дальнейшее развитие программы льготной ипотеки.