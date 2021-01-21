Дом
 
Последние новости
Рядовой Шамсутдинов осужден на 24,5 года за расстрел сослуживцев
Пассажир зашел на борт российского самолета и внезапно умер
В Москве продлили режим удаленной работы до улучшения ситуации с коронавирусом
Овечкина и еще троих россиян отстранили от матчей НХЛ за посиделки в гостинице
Участника реалити-шоу арестовали по обвинению в половом извращении
Кошелек не бывавшей в Турции британки спустя год нашелся в турецком городе
В Германии умер повторно заразившийся коронавирусом пациент
Собянин объявил о возвращении к очному обучению студентов колледжей
Собянин отменил часть ограничений в Москве в связи со снижением заболеваемости
Новости партнеров
Прослушать новость

Арендаторов жилья в Москве уличили в любви к переменам

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Игорь Иванко / «Коммерсантъ»

Половина арендаторов жилья в Москве меняют квартиру чаще раза в год, свидетельствует исследование, проведенное аналитиками ЦИАН (есть в распоряжении «Ленты.ру»). Чаще всего съемщиков никто не гонит — они сами решают переехать.

Эксперты уличили столичных арендаторов в любви к переменам — как выяснилось, они чересчур мобильны и переезжают куда чаще, чем предполагает стандартный годичный договор долгосрочной аренды. 51 процент съемщиков выселяются из квартир, не прожив там и года. Еще 38 процентов арендаторов не меняли квартиры в течение одного-трех лет. Всего 11 процентов нанимателей проживают в арендованном жилье более трех лет.

В 68 процентах случаев сами жильцы становятся инициаторами выезда из арендуемой квартиры. В 16 процентах случаев рантье просят освободить жилье, а в 2 процентах применяются самые жесткие санкции — выселение, в том числе и с привлечением полиции. Отказываются от дальнейшей пролонгации договора 4 процента собственников по истечении срока действия старого соглашения.

По данным ЦИАН, чаще всего (30 процентов выселений) арендаторов гонят из-за того, что они «не заботятся о собственности». А 20 процентов арендодателей расторгали договор из-за наличия большого количества претензий к жилью у съемщика. На третьем месте (15 процентов случаев) рейтинга причин расторжения договоров — выселение из-за наличия задолженности.

Ранее в январе москвичей предупредили о вынужденном снижении цен на съемное жилье в 2021 году. Риелторы полагают, что хозяевам квартир придется урезать ставки аренды из-за действующих и новых ограничений, связанных с распространением коронавируса.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россиян предупредили об опасности раскрытия домашнего адреса
Минстрой России решил усилить контроль за арендой жилья
Определена стоимость аренды микроквартир в Москве
Другие материалы рубрики
Дом00:0315 октября 2020

«Я была уверена, что там живет шваль»

Мать-одиночка о том, как самой купить жилье в России и не сойти с ума
15:4914 января

В Москве нашли дом со 167 тысячами мигрантов

15:1814 января

В Москве задержали лжепродавца квартир

14:4714 января

Российский регион стал самым загруженным в мире по трафику на дорогах

Дом00:03 6 октября 2020

Набрали по мелочи

Россияне скупают микроквартиры. Почему это дешево и опасно
13:3714 января

Сати Казанова рассказала о жизни в квартире с тараканами

12:3714 января

В Испании началась большая распродажа жилья

11:4514 января

Москвичей заверили в безопасности воды из-под крана

Дом00:0222 сентября 2020

По второму кругу

Квартиры в России снова дешевеют. Где найти самые выгодные варианты?
11:0914 января

Названы страны Европы с «лишним» жильем

10:3114 января

Квартиры в Крыму беспрецедентно подорожали

08:1014 января

Самый дорогой дом в США выставили на продажу

Россия
Собянин объявил о возвращении к очному обучению студентов колледжей
«К таким идеям отношение скорее настороженное»
В России начинают вводить ковидные паспорта. Что это значит — отвечает юрист
Собянин отменил часть ограничений в Москве в связи со снижением заболеваемости
«Медсестра забыла открыть заглушку капельницы»
Маленькую Варю спасет операция, но до нее надо дожить. Нужна наша помощь
В России предложили увеличить срок скидки на оплату штрафа за нарушение ПДД
«Чтобы выжить, необходимо было отказаться от смелости»
СССР пытался создать поколение мужчин-героев. Что из этого вышло?
Более 100 тысяч человек посмотрели метрические книги из Главархива за 2 недели
Все материалы
Мир
В Германии умер повторно заразившийся коронавирусом пациент
«Демократия восторжествовала»
Как Джо Байден стал 46-м президентом США. Боязнь погромов, тысячи военных и гимн от Леди Гаги
Мадуро заявил о победе Венесуэлы над Трампом
Россия выразила готовность бороться против коронавируса вместе с США
Ким Чен Ын и Дональд Трамп«Мы влюбились друг в друга»
Дружба США и Северной Кореи заканчивается с уходом Трампа. Как сложатся отношения Кима и Байдена?
В Белом доме отреагировали на введение Китаем санкций против госсекретаря США
Красный закат
СССР давал африканским странам миллиарды на борьбу с Западом. Почему эти деньги были потрачены зря?
Все материалы
Бывший СССР
Сотворение мира
Как после войны в Карабахе у России появился новый союзник в Закавказье
Перешли границы
Как фраза о советском прошлом может поссорить Россию и Казахстан
«Это болезненно для России»
Байден избран президентом США. Какой будет его политика на постсоветском пространстве?
«Видно, что их пытали»
Армян убеждают, что в Карабахе безопасно. Почему они отказываются верить в мир и возвращаться?
Все материалы
Экономика
Британские компании начали бегство из страны
«Академик Черский» в порту МукранОдиссея «Академика Черского»
«Газпром» впервые допустил провал «Северного потока-2». Способное его достроить судно потратило год зря
Газпром разместил восьмилетние евробонды на сумму 2 миллиарда долларов
Последний звонок
Они были на вершине мобильного рынка. Кто потопил производителей культовых телефонов?
США назвали важной нефтяной державой
Опомнились
Запад решил отказаться от нефти и газа и уже нашел им замену. Готова ли к этому Россия?
Банкам захотели раскрывать данные о покупках россиян
Все материалы
Силовые структуры
ФСБ изъяла у россиянина 30 взрывных устройств
Евгения Хасис и Никита Тихонов«Это дурманит и затягивает»
Адвоката Маркелова и журналистку Бабурову убили националисты. 12 лет спустя они рассказали о мотивах
Суд предложил полицейскому по делу Голунова подумать
Криминальное чтиво
Чем жила преступная Россия в 2020 году
Навальный проведет карантин в «Матросской Тишине»
Смерть на обочине
Дерзкое нападение на инкассаторов в Крыму потрясло СССР. Прошло полвека, а виновных так и не нашли
Расстрелявшему сослуживцев Шамсутдинову запросили 25 лет лишения свободы
Все материалы
Наука и техника
Индия купит у России 21 МиГ-29 и 12 Су-30МКИ
Обнаружена уникальная планетная система с двумя звездами
Космический рывок
Посадка на Луну, полет на Марс и новые ракеты: почему 2021 год войдет в историю космонавтики?
Названа польза умных часов в борьбе с коронавирусом
Взрывной год
Загадки космоса, древнейшая пыль и жизнь на Венере: главные открытия 2020 года
Раскрыта возможная причина таинственных внезапных смертей
Нам бы их проблемы
Смартфон-рулон, умный унитаз и датчик мочевого пузыря: самые странные изобретения 2021 года
Все материалы
Спорт
Кокорину предложили контракт в Италии
Агент Смолова подтвердила его роман с внучкой Ельцина
Партнерский материал
«Если эти козлы лучшие, то я — мясник»
Макгрегор против Порье — на кону встреча с Хабибом. Где смотреть бой и на кого ставить
Тарасова высказалась о противостоянии Загитовой и Медведевой на турнире в Москве
Александр ЛукашенкоБелоруссию лишили чемпионата мира по хоккею 2021 года
Спонсоры отказались финансировать турнир в Минске. Новое место проведения ЧМ пока неизвестно
Кадыров нокаутировал директора ансамбля
Катарина Витт«Меня называли сексом на коньках»
История немецкой фигуристки, которая выиграла Олимпиаду, снялась для Playboy и отказала Трампу
Все материалы
Культура
К юбилею Мандельштама вышел клип с рукописью и цветными фотографиями поэта
Возвращая в реальность
Радиоактивные кошки, микробы и Линч: американка руками создает скульптуры, похожие на 3D-модели
Бывший солист группы «На-на» пообещал положить Бари Алибасова в могилу
Помирать — так с музыкой
Джаз, загробная жизнь и мудрость корпораций: о чем говорит новый мультфильм Pixar «Душа»
Бывшая жена Арми Хаммера отреагировала на его переписки про БДСМ и каннибализм
Какая женщина
Лассо правды, нефтяная игла и Трамп диетический: каким получился первый блокбастер 2021 года
Звезда «Универа» оправдал отказ от выплаты алиментов
Все материалы
Интернет и СМИ
Клиент узнал в сотруднице ресторана порнозвезду и лишил ее работы
Дональд Трамп«Призрак цифрового тоталитаризма»
Крупнейшие соцсети мира заставили Трампа замолчать. Как это изменит интернет?
Ида Галич прокомментировала развод с мужем
Троянский конь
Напуганные новой политикой WhatsApp люди ринулись в Telegram и Signal. Но так ли они безопасны?
В популярных мессенджерах обнаружили опасные уязвимости
Трамп лишился миллионов подписчиков в соцсетях
Президент США навсегда потерял аккаунт в Twitter. Его страницы в YouTube и Instagram заморожены
Познер раскритиковал современную журналистику за пропаганду
Все материалы
Ценности
Женщине пришлось испортить прическу дочери из-за популярной детской игрушки
Коллаборация adidas и бренда Бейонсе IVY PARKЧемпионы стиля
Как одежда помогает спортсменам зарабатывать миллионы спустя десятилетия после их побед
Мужчина решил сделать сюрприз жене и испортил ее принадлежности для макияжа
«Влюбила в себя султана»
Как правитель Малайзии женился на российской модели и с чем оставил ее и сына после развода
Беременная невеста российского миллиардера снялась на пляже в купальнике
«Эмоционально ты будешь подавлена»
Помолвка на третьем свидании, повиновение жениху и скорые роды: как выдают замуж узбекских девушек
В сети высмеяли новый способ носить джинсовые трусы за 20 тысяч рублей
Все материалы
Путешествия
Спасение попавшей под лавину в Домбае женщины попало на видео
«Местные не осуждают любовь за деньги»
Шашлычные, цыганки и русские в джунглях: что искать туристу в Колумбии?
Появилось видео с места схода лавины на популярном горнолыжном курорте России
Кровавая крепость
Расстрелы, отравления и чума: что творилось за стенами замка исламских правителей
Стало известно о пострадавших в результате схода лавины в России
Там, где всегда мороз
Жуткий холод, миражи и барбекю во льдах: чем туристу заняться в самых холодных местах на планете?
Снежная лавина накрыла людей на популярном горнолыжном курорте в России
Все материалы
Из жизни
Кошелек не бывавшей в Турции британки спустя год нашелся в турецком городе
Женщина получила три миллиарда рублей благодаря сну 20-летней давности
«Многие испанцы живут с родителями до 30 лет»
История россиянки, которая вышла замуж за испанца, переехала к нему и развелась
Мужчина и женщина снимали порно в общественных местах и попались полиции
«Страдания открыли мне великую истину»
Женщина семь лет искала автора письма в бутылке и нашла. Ей помогали детективы и экстрасенсы
Китайский полицейский женился за обедом и сразу вернулся к работе
Пацанка Джо
История жизни королевы тропического острова, любовницы Марлен Дитрих и самой быстрой женщины на воде
Все материалы
В России отзывают все проданные Haval F7 и F7x из-за риска возгорания
Какие модели были первыми у сегодняшних автогигантов? Часть 2
Избранное на «Моторе». Самые первые автомобили Toyota, Skoda, Renault и Porsche
Возможная причина возгорания автомобилей Haval в России попала на видео
Тестируем самый быстрый Mini. И это... шестидверный универсал
Три редактора «Мотора» рассуждают о модели, слишком экзотической даже для Mini
Представлен электрокар Mercedes-Benz EQA с запасом хода 426 километров
Мы их потеряли: автомобильные марки США, которых больше нет
Пережили XX век, но исчезли в двадцать первом. Вспоминаем ликвидированные американские компании
Lancia станет премиальным брендом
Все материалы
Дом
«Моя жизнь радикально преобразилась за месяц»
История россиянина, решившего обменять скрепку на квартиру
Не сразу строилась
Ее внешний вид определял лично Сталин: как появилась главная гостиница Москвы
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы