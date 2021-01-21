Арендаторов жилья в Москве уличили в любви к переменам

Половина арендаторов жилья в Москве меняют квартиру чаще раза в год, свидетельствует исследование, проведенное аналитиками ЦИАН (есть в распоряжении «Ленты.ру»). Чаще всего съемщиков никто не гонит — они сами решают переехать.

Эксперты уличили столичных арендаторов в любви к переменам — как выяснилось, они чересчур мобильны и переезжают куда чаще, чем предполагает стандартный годичный договор долгосрочной аренды. 51 процент съемщиков выселяются из квартир, не прожив там и года. Еще 38 процентов арендаторов не меняли квартиры в течение одного-трех лет. Всего 11 процентов нанимателей проживают в арендованном жилье более трех лет.

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В 68 процентах случаев сами жильцы становятся инициаторами выезда из арендуемой квартиры. В 16 процентах случаев рантье просят освободить жилье, а в 2 процентах применяются самые жесткие санкции — выселение, в том числе и с привлечением полиции. Отказываются от дальнейшей пролонгации договора 4 процента собственников по истечении срока действия старого соглашения.

По данным ЦИАН, чаще всего (30 процентов выселений) арендаторов гонят из-за того, что они «не заботятся о собственности». А 20 процентов арендодателей расторгали договор из-за наличия большого количества претензий к жилью у съемщика. На третьем месте (15 процентов случаев) рейтинга причин расторжения договоров — выселение из-за наличия задолженности.

Ранее в январе москвичей предупредили о вынужденном снижении цен на съемное жилье в 2021 году. Риелторы полагают, что хозяевам квартир придется урезать ставки аренды из-за действующих и новых ограничений, связанных с распространением коронавируса.

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