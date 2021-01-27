В Москве нашли съемную квартиру за два миллиона рублей в месяц

Квартиру в центре Москвы предложили арендаторам по рекордно высокой ставке — 30 тысяч долларов или более двух миллионов рублей в месяц. Элитные апартаменты расположены в доме на Большой Никитской улице. Описание лота размещено в базе ЦИАН.

Ультрадорогой объект нашли в жилом комплексе «Большая Никитская 45». Общая площадь пятикомнатной квартиры — 205 квадратных метров (в другом объявлении — 198 метров). В шаговой доступности — станции метро «Баррикадная», «Арбатская» и «Краснопресненская».

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Апартаменты сдаются впервые. Планировкой предусмотрены холл, гостиная студийного плана с кухней и столовой зоной, три спальни, кабинет, три ванных комнаты, хозяйственное помещение и несколько гардеробных. В квартире высокие потолки, окна в пол, французские балконы, элитные мебель и бытовая техника. В гостиной установлен камин.

«Абсолютно гармоничная квартира, внутренний декор и стиль идеально сочетаются с расположением и видами из окон на Большую Никитскую. Входная группа отделана мрамором из уникального итальянского карьера», — отмечается в описании. Жилье предлагается на длительный срок, с арендатора не взимают комиссию. Залог составляет 30 тысяч долларов.

Ранее в январе москвичей предупредили о вынужденном снижении цен на съемное жилье в 2021 году. Риелторы полагают, что хозяевам квартир придется урезать ставки аренды из-за действующих и новых ограничений, связанных с распространением коронавируса.

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