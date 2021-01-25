Риелторы выступили против «обеления» аренды жилья

«Обеление» российского рынка аренды жилья приведет к росту ставок, говорится в сообщении инвестиционно-риелторской компании «Альфа-Групп», поступившем в редакцию «Ленты.ру». Эксперты выступили против соответствующей инициативы Минстроя.

«Проблема, с точки зрения государства, колоссальная. Суммы недополученных в казну денег огромны, но для того, чтобы вывести рынок арендного жилья из тени, нужно, чтобы это было интересно не только казне, но и собственникам жилья, — подчеркивают риелторы. — Можно сказать уверенно — моментальная легализация рынка аренды после 30 лет спокойного существования банально невозможна».

По мнению специалистов, даже после создания базы договоров аренды большинство собственников квартир продолжат сдавать свою недвижимость так, как сдавали раньше, то есть нелегально.

«Самая уязвимая группа в этом вопросе — арендаторы, они почувствуют всю величину расходов по налогообложению, которые будут плюсоваться в стоимости аренды жилья. Никто не будет сдавать квартиру себе в убыток», — заключают специалисты. Они предполагают, что ставки могут вырасти на 13-15 процентов.

О том, что российский Минстрой решил усилить контроль над рынком аренды жилья, стало известно в середине января. Ведомство планирует, в частности, запустить информационную систему для учета договоров найма квартир. По мнению чиновников, интеграция цифровой платформы с системами Федеральной налоговой службы (ФНС) упростит процесс начисления и уплаты налогов для собственников недвижимости и поможет вывести арендное жилье из «серой зоны».

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