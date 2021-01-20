Россияне бросились скупать коммерческую недвижимость

Россияне в 2020-м начали скупать коммерческую недвижимость, и особенно заметно увеличился интерес к таким лотам в регионах — их приобретают частные столичные инвесторы для сдачи в аренду ретейлерам. Об этом пишут «Известия».

Как рассказали изданию эксперты, в прошлом году спрос на небольшие торговые помещения (до 90 квадратных метров) на первых этажах жилых домов в России вырос на 25-30 процентов, на маленькие офисы (до 50 «квадратов») — на 10-15 процентов. Одновременно среди покупателей таких помещений стало больше обычных людей — к началу 2021-го их доля составила 80 процентов.

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По наблюдениям специалистов, коммерческая недвижимость стала доступнее для массового потребителя, и в такие объекты бросились вкладываться и пенсионеры, и даже молодежь. «В сегменте коммерческой недвижимости зафиксирован приток инвесторов, которые раньше покупали жилье и сдавали его в аренду», — сообщил представитель федеральной компании «Этажи» Антон Лескин.

По оценке Colliers International, в России доходность коммерческих помещений на первых этажах составляет 10-12 процентов годовых в рублях, тогда как квартир в аренду — в районе 4-5 процентов. В регионах цены на жилье и малоформатные коммерческие помещения почти идентичны, отметил Лескин.

Ранее в январе был раскрыт секрет выгодной покупки недвижимости в Москве. Эксперт посоветовал инвесторам выбирать коммерческие помещения и приобретать их максимально дешево. Это позволит даже в случае проседания цен вернуть вложенные средства. При этом нужно тщательно проверять юридическую чистоту лота.

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