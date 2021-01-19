Раскрыт секрет выгодной покупки недвижимости в Москве

В начале 2020-го наиболее ликвидными объектами недвижимости в Москве являются коммерческие помещения. Годовая доходность по жилым лотам находится на уровне 4-6 процентов годовых, а по коммерческим — на уровне от 9-15 процентов годовых, говорится в материалах «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Эксперты агентства раскрыли секрет выгодной покупки недвижимости в столице. По их словам, главное правило — объект всегда стоит покупать дешево. Это позволит даже в случае проседания цен вернуть вложенные средства. При этом нужно тщательно проверять юридическую чистоту лота.

Второе правило — покупая большой объект, необходимо делать это по низкой цене за квадратный метр. Разница между стоимостью «квадрата» в большом и малом объекте в одной локации может достигать двух-трех раз. Третий секрет — покупка неликвидных объектов и приведение их в ликвидное состояние.

«В 2021 году не стоит вкладывать средства в ретейл. Такие объекты сегодня продаются по высоким ценам, но при этом они дают достаточно низкую отдачу. Подобные помещения сейчас приносят низкий доход от сдачи в аренду и тяжело перепродаются», — предупреждают специалисты.

По их данным, за 2020 год интерес к инвестициям в недвижимость Москвы вырос на 35 процентов по сравнению с показателем за 2019-й. В декабре годовой прирост инвестиционного спроса превысил 50 процентов.

Ранее в январе были определены лучшие этажи для покупателей квартир — по мнению экспертов, если жилье приобретается с целью перепродажи в дальнейшем, лучше выбирать лоты, расположенные на этажах с третьего по десятый. Также есть спрос на жилье, расположенное на 10-15 этажах, но аудитория у таких объектов несколько меньше.

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