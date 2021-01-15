Определена цена самых дешевых квартир в Москве

В январе 2021-го самые недорогие вторичные квартиры в границах «старой» Москвы (без учета лотов в Троицком и Новомосковском округах) предлагаются по цене 6-7 миллионов рублей, следует из материалов агентства «НДВ-Супермаркет Недвижимости», предоставленных «Ленте.ру».

Бюджет в 6-7 миллионов позволяет приобрести в Москве квартиру площадью 24-32 квадратных метра, расположенную в панельной пятиэтажке одного из спальных районов прямо около МКАД, далеко от метро, определили риелторы. Столь дешевые объекты, как правило, располагаются на первых и последних этажах, в них нет балконов и лоджий.

«Это недвижимость с какими-либо нюансами, с которыми покупателям придется мириться», — предупреждают эксперты. По их словам, за 8 миллионов уже можно купить однокомнатную квартиру площадью 35-38 квадратных метров в «интересной локации» — например, в Бабушкинском районе, в Кузьминках, на Рязанском проспекте, в Текстильщиках, Чертаново. Кроме того, по такой цене продаются лоты в современных домах около МКАД, на на востоке и юго-востоке Москвы.

«Цены на вторичную недвижимость Москвы с февраля 2020 года по настоящее время повысились в зависимости от локации на 30-40 процентов, — отмечают в «НВД». — В 2019 году этот показатель за аналогичный период не превысил 15-20 процентов. Объем предложения в 2020 году снизился на 10 процентов, но его по-прежнему много. Дефицита нет. Хорошие варианты не застаиваются и уходят с рынка в течение месяца».

Ранее сообщалось, что к концу 2020-го средний срок экспозиции квартир на вторичном рынке жилья в Москве сократился до 48 дней — это рекордно низкое значение за все время подсчета статистики по данному показателю (с 2012 года). Как отмечают аналитики, квартиры все быстрее уходят с рынка.

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