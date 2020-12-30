Квартиры в Москве рекордно подорожали

В четвертом квартале 2020 года цены на квартиры в новостройках в границах «старой» Москвы и Московской области прибавили по сравнению с третьим кварталом 9 и 8 процентов соответственно. В Новой Москве по итогам декабря цены росли еще быстрее, превысив показатели третьего квартала на 10 процентов, говорится в материалах сервиса подбора жилья «Синица», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По сравнению с прошлым годом 2020-й показал рекордный рост цен на жилье в Московском регионе, подчеркивают аналитики. В границах «старой» Москвы за текущий год цены подросли почти на 17 процентов (тогда как за прошлый год — только на 4 процента). Квадратный метр в городских новостройках подорожал до 247,4 тысячи рублей.

На первичном рынке ближнего пояса Московской области средневзвешенная цена «квадрата» в декабре составила 131,3 тысячи рублей, что больше прошлогодних показателей на 23 процента. «Наиболее стремительный рост цен на жилье продемонстрировала Новая Москва: по итогам декабря средняя цена достигла уровня 163 тысячи рублей за метр — это на 27,5 процента выше, чем в четвертом квартале 2019-го», — заключают аналитики.

Ранее в декабре аналитики заявили, что дикий спрос на новое жилье в Москве привел к дикому поведению застройщиков: они начали переписывать ценники на уже забронированные квартиры. Специалисты посоветовали немного повременить с приобретением жилья: по их мнению, в будущем стоит ждать снижения цен на столичную недвижимость.

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