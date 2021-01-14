В Москве задержали лжепродавца квартир

Мужчину, обманувшего несколько покупателей квартир, задержали в Москве. Будучи председателем одного из жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) Подмосковья, он взял у людей деньги за жилье, но своих обязательств по передаче объектов недвижимости не выполнил. Об этом сообщает «МВД Медиа».

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С жалобой на действия предполагаемого афериста в полицию обратилась жительница столицы. Она внесла деньги за квартиру — свыше миллиона рублей — еще в 2014 году, но так ее и не получила. Деньги ей не вернули. Аналогичные заявления в органы внутренних дел подали еще двое потерпевших. Общая сумма ущерба превысила 3,6 миллиона рублей.

В совершении мошеннических действий обвинили 33-летнего жителя Московской области. Он размещал в интернете объявления о продаже квартир в строящемся доме по цене ниже рыночной и заключал договоры с гражданами. В отношении лжепродавца возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу. Полиция ищет его соучастников.

В ноябре 2020-го в Москве задержали и поместили под арест рецидивиста, обманывавшего потенциальных покупателей квартир. Мужчина обещал жертвам помощь в приобретении жилья на льготных условиях. Ему удалось заработать около 750 миллионов рублей.

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