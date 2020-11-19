Следственный комитет вмешался в скандал вокруг квартиры Федосеевой-Шукшиной

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления по городу Москве организовать проверку в связи с обращением советской и российской актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной о возможных противоправных действиях с ее недвижимостью. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В своей жалобе Федосеева-Шукшина указала, что ее муж, продюсер Бари Алибасов, и его помощник Сергей Моцарь совершили мошенничество при проведении сделки с квартирой актрисы. В результате артистка утратила право собственности на недвижимое имущество — оно перешло к другому лицу. Бастрыкин подчеркнул необходимость тщательного исследования всех обстоятельств произошедшего. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СКР.

Скандал вокруг недвижимости в Новой Москве возник весной 2020-го. Алибасов внезапно переписал подаренную женой квартиру на Моцаря. Федосеева-Шукшина вмешалась в ситуацию, обратившись в суд. Актриса хотела оспорить и дарение объекта Алибасову, и его переоформление на Моцаря. Суд удовлетворил ходатайство и наложил арест на жилье.

Лидия Федосеева-Шукшина — российская и советская актриса, народная артистка РСФСР. За свою карьеру она сыграла более чем в 80 фильмах. Наиболее известна ролями в таких картинах, как «Двенадцать стульев», «Вам и не снилось», «Они сражались за Родину».

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