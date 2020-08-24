Алибасов объяснился за поездку в Чечню во время войны

Бари Алибасов объяснился за поездку группы «На-На» в Чечню в 1996 году во время войны. Причиной поездки стала просьба советского танцора Махмуда Асанбаева, рассказал продюсер в опубликованной на YouTube шестой части документального сериала «Ленты.ру» о русской поп-музыке 1990-х.

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Алибасов отметил, что очень тесно дружил с Асанбаевым. «Он предложил поехать в Чечню, когда там шла война. Я ему говорю: “Махмудик, мы поедем, но при одном условии — ты будешь рядом с нами. Потому что когда на нас нападут, мы не отобьемся. А ты выйдешь в своей папахе, обратишься к великому чеченскому народу, и они тут же разбегутся”», — вспомнил продюсер.

Участники группы «На-На» выступили в Грозном перед российскими солдатами во время Первой чеченской войны, которая продлилась с декабря 1994-го по август 1996 года Конфликт развернулся между войсками России и непризнанной Чеченской Республикой Ичкерия с целью взятия под контроль территории Чечни.

Шестая часть сериала «Ленты.ру» об истории русской попсы девяностых была опубликована на YouTube-канале интернет-издания 24 августа. В ней рассказывается о состоянии российской эстрады в 1996 году, участии поп-звезд в политике и о том, как радикально меняли имидж известные артисты. Первую часть можно посмотреть здесь, вторую — здесь, третью — здесь, четвертую — здесь, а пятую — здесь.

Подробнее о выступлении «На-На» на руинах Грозного (видеоролик с таймкодом):