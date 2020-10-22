Сын Бари Алибасова прогорел на антисептиках. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Бари Алибасов-младший пытался заработать на антисептиках в разгар эпидемии коронавируса. В итоге сын музыкального продюсера лишился 600 тысяч рублей.

Сын Алибасова активно рекламировал санитайзеры собственной марки. Получив заказ из Калининграда, Алибасов младший оплатил упаковку антисептиков, а также услуги транспортной компании СДЭК.

По данным издания, заказ так и не доехал до получателя. В транспортной компании заявили, что товар потерялся, однако отказались выплачивать компенсацию.

Вместе с адвокатом Александром Бенхиным Бари Алибасов-младший планирует подать досудебную претензию. Сын продюсера намерен получить компенсацию.

Ранее продюсер Бари Алибасов в эфире передачи «Пусть говорят» рассказал о реакции сына на передачу квартиры Федосеевой-Шукшиной. По словам продюсера, если бы он переписал свои апартаменты на московском Арбате на жену, то его сын «грохнул» бы отца.