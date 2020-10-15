Алибасов рассказал о реакции сына на передачу квартиры Федосеевой-Шукшиной

Продюсер Бари Алибасов рассказал, что если бы он переписал свои апартаменты на московском Арбате на жену, актрису Лидию Федосееву-Шукшину, то его сын «грохнул» бы отца. Об этом Алибасов сообщил в эфире передачи «Пусть говорят», пишет StarHit.

Согласно завещанию продюсера, супруге должны перейти земельный участок на Рублевке стоимостью 500 тысяч долларов (почти 39 миллионов рублей) и ценные бумаги на сумму около двух миллионов долларов (155,2 миллиона рублей).

Также у Алибасова есть квартира в Москве стоимостью, по разным данным, от 75 до 130 миллионов рублей. Однако ею завладел Бари-младший и сдает в аренду. Жизнь в шестикомнатных апартаментах с дизайнерским ремонтом обойдется съемщику в более чем миллион рублей за первый месяц. Возможно, реакцию сына и объясняет данный факт — жилье является источником дохода.

Ранее Федосеевой-Шукшиной вернули квартиру в Новой Москве. Артистка, как она утверждает, по незнанию переписала недвижимость на Алибасова, а тот затем переоформил ее на своего помощника Сергея Моцаря.

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