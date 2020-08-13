Дочь Федосеевой-Шукшиной назвала способ решить конфликт по поводу квартиры

Дочь российской актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга Шукшина назвала способ, который поможет «раз и навсегда» решить конфликт по поводу квартиры матери в Новой Москве. По мнению Ольги, артистке необходимо развестись с ее мужем — продюсером Бари Алибасовым. Об этом пишет «Московский комсомолец».

«Эти люди нанесли удар маме, сильный и подлый, как будто сзади по почкам. Я становлюсь менее терпимой к тому, что происходит вокруг нашей семьи, фамилии. Алибасов и компания пользуются усталостью и эмоциями мамы. Когда его сын кричит, что Бари хочет разводиться, Лидия Николаевна не верит. Она почти каждый день плачет и хочет сама увидеть в глаза мужа!» — возмутилась Ольга на пресс-конференции, посвященной скандалу.

Шукшина призвала Алибасова высказаться по поводу ситуации, а не «прятаться» за помощником Сергеем Моцарем и адвокатом. В свою очередь, продюсер ранее называл Ольгу мразью и говорил, что она желает смерти его супруге, а также претендует на квартиру на улице Бочкова — там раньше жил писатель Василий Шукшин.

В настоящее время на квартиру Федосеевой-Шукшиной наложен арест, проводится проверка, чем актриса довольна. Она намерена оспорить две сделки. Первая — передача недвижимости Алибасову, вторая — ее переоформление на помощника Моцаря. Артистка не хотела, чтобы ее жилье досталось посторонним людям. Квартира по завещанию должна была отойти внукам актрисы — Фоме и Фоке. Юристы полагают, что шансы на оспаривание высоки.

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