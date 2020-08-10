На квартиру жены Алибасова наложили арест

На квартиру российской актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной наложили арест. Артистка подарила недвижимость мужу, продюсеру Бари Алибасову, однако впоследствии пыталась оспорить сделку. Об этом сообщается в Telegram-канале «Московского комсомольца».

«Троицкий суд наложил арест на любые операции с квартирой Бари Каримовича, которую ему так легкомысленно подарила любимая жена. Бари не выдержал испытания квадратными метрами и быстренько "загнал" жилплощадь своему помощнику. И вот теперь все эти сделки, вероятнее всего, признают недействительными», — говорится в публикации.

Федосеева-Шукшина хотела оспорить две сделки. Первая сделка — передача ее квартиры в Новой Москве Алибасову, а вторая — переоформление собственности на жилье на помощника продюсера Сергея Моцаря.

Алибасов объяснил такие махинации тем, что хотел уберечь жену от козней ее дочери Ольги. Продюсер называет Ольгу мразью и утверждает, что она также претендует и на квартиру на улице Бочкова — там раньше жил сам писатель Василий Шукшин, а теперь живет Федосеева-Шукшина.

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