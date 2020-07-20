Федосеева-Шукшина решила отсудить у Алибасова свою квартиру

Российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина подала в суд на мужа — продюсера Бари Алибасова. Она будет оспаривать передачу супругу своей квартиры в Новой Москве. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на адвоката Алибасова Олега Сухова.

По его словам, актриса хочет признать недействительными две сделки. «Первая сделка — по дарению квартиры Бари Каримовичу, вторая — по переоформлению договора на Сергея Моцаря (помощник продюсера — прим. «Ленты.ру»). Федосеева требует возвратить в свою собственность это жилое помещение», — сказал Сухов.

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«Там нет какой-то конкретики, но общий посыл — некая притворность. Что это не была сделка, направленная на отчуждение имущества, а якобы была сделка, направленная на то, чтобы он [Алибасов] временно этой квартирой пользовался. То есть это якобы не настоящий договор дарения, а договор, который прикрывал собой некие договоренности пользования этим жилым помещением с возвратом его обратно в пользование Шукшиной», — объяснил адвокат позицию Федосеевой-Шукшиной.

По словам Сухова, в этом деле есть все объективные основания для отказа по иску актрисы. Свидетельские показания не являются настолько весомыми, чтобы оспорить договор дарения, а другие козыри против «бумаги» не помогут.

Ранее Алибасов рассказывал, что хотел уберечь квартиру своей супруги от ее дочери Ольги. Продюсер назвал артистку мразью и заявил, что она претендует и на жилье на улице Бочкова в Москве — там раньше жил писатель Василий Шукшин.

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