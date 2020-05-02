Алибасов прокомментировал скандал с квартирой жены фразой «жизнь — говно»

Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов прокомментировал скандал с квартирой его жены Лидии Федосеевой-Шукшиной одной фразой. Об этом в субботу, 2 мая, сообщает Telegram-канал Super.ru.

«Жизнь — говно, все», — заявил Алибасов в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию.

Ранее стало известно, что на продюсера написали заявление в Следственный комитет России после того, как он передал квартиру супруги стоимостью 10 миллионов рублей своему помощнику. Сам Алибасов настаивал, что вся процедура прошла абсолютно законно, и Федосеева-Шукшина лично поставила подписи под соответствующими документами. В то же время жена продюсера заявила, что не знала, какой документ подписывает.

В апреле сообщалось, что Федосеева-Шукшина рискует остаться без крыши над головой: по словам адвоката актрисы, московская квартира на улице Бочкова, где постоянно проживает артистка, формально ей не принадлежит. Недвижимость досталась артистке от бывшего супруга — писателя Василия Шукшина. Впоследствии недвижимость перешла в собственность дочерей актрисы — Ольги и Марии. Мария Шукшина передарила свою долю дочери Анне. Сама Лидия Федосеева-Шукшина в квартире только зарегистрирована, поэтому риск жилищных проблем не исключен.

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