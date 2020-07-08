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Бари Алибасова задумали отравить из-за квартиры

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Бари Алибасов
Бари Алибасов
Фото: Александр Чиженок / «Коммерсантъ»

Продюсера Бари Алибасова задумали отравить из-за квартиры. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на сына шоумена Бари Алибасова-младшего.

Он заявил, что Ольга, дочь супруги продюсера Лидии Федосеевой-Шукшиной, специально спаивает отца некачественным алкоголем. Если продюсер погибнет, она получит половину квартиры.

«Чтобы они не отобрали квартиру, нужно срочно разводить тебя с Лидией Николаевной, потому что, не дай бог, с тобой что-то случится», — сказал Алибасов-младший отцу. По его словам, за шоуменом «охотятся сейчас три человека».

Он также сообщил, что отцу с марта приносят домой некачественную водку. Из-за того что шоумен постоянно находится в неадекватном состоянии, сын не может помочь ему завершить бракоразводный процесс с Федосеевой-Шукшиной.

В конце июня сообщалось, что Бари Алибасов переехал из наркологической клиники в психиатрическую в связи с амнестическим синдромом, спровоцированным употреблением алкоголя.

Позднее сын продюсера пояснил, что отцу поставили диагноз корсаковский психоз. Это психическое расстройство у больных хроническим алкоголизмом, сочетающееся с полиневритом и характеризующееся грубыми нарушениями памяти. Алибасов-младший добавил, что у продюсера были обнаружены необратимые нарушения коры головного мозга. Он отметил, что шансы на выздоровление шоумена оцениваются в два процента.

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