Сын Бари Алибасова оценил шансы отца на выздоровление

Сын российского продюсера Бари Алибасова оценил шансы отца на выздоровление в беседе с «Пятым каналом».

По его словам, продюсер находился при смерти, однако в наркологической клинике его удалось спасти. Затем Алибасов был снова госпитализирован, на этот раз в главную наркологическую больницу в Москве, где ему поставили диагноз корсаковский психоз. Это психическое расстройство у больных хроническим алкоголизмом, сочетающееся с полиневритом и характеризующееся грубыми нарушениями памяти

Алибасов-младший добавил, что у продюсера были обнаружены необратимые нарушения коры головного мозга. Он также отметил, что шансы на выздоровление артиста оцениваются в два процента.

В конце июня сообщалось, что Бари Алибасов переехал из наркологической клиники в психиатрическую из-за амнестического синдрома, спровоцированного употреблением алкоголя. Это состояние характеризуется расстройством памяти, при котором пациент помнит, что происходило раньше, но при этом может не запомнить текущие события.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!