Менеджер Бари Алибасова сообщил о его исчезновении

Музыкальный продюсер Бари Алибасов пропал накануне своего дня рождения. Об этом «Пятому каналу» сообщил его пиар-директор Вадим Горожанкин.

По его словам, ранее за Алибасовым не замечали, чтобы он исчезал на долгое время, никого не предупреждая о своих планах. «Это ненормально, чтобы человек пропал на день рождения. Никому не отвечает, ничего, нет никакой связи. Очень загадочно все. Не понимаю, что в принципе случилось», — обеспокоился он.

Горожанкин пояснил, что в четверг, 4 июня, сын Алибасова увез его куда-то на такси. Менеджеру удалось дозвониться до родственника, однако тот лишь заверил, что «все нормально», после чего связь прервалась.

6 июня Бари Алибасову исполнилось 73 года.

Ранее стало известно, что на продюсера написали заявление в Следственный комитет России после того, как он передал квартиру стоимостью 10 миллионов рублей жены Лидии Федосеевой-Шукшиной своему помощнику Сергею Моцарю. Сам Алибасов настаивал, что вся процедура прошла абсолютно законно, и Федосеева-Шукшина лично поставила подписи под соответствующими документами. В то же время жена продюсера заявила, что не знала, какой документ подписывает.

Позднее Алибасов объяснил передачу квартиры. По мнению продюсера, он просто хотел уберечь недвижимость в Новой Москве от махинаций Ольги — дочери супруги Алибасова.

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