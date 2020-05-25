Алибасов объяснил передачу квартиры Федосеевой-Шукшиной

Российский продюсер Бари Алибасов объяснил передачу квартиры жены Лидии Федосеевой-Шукшиной своему помощнику Сергею Моцарю. По мнению продюсеру, он просто хотел уберечь недвижимость в Новой Москве от махинаций Ольги — дочери супруги Алибасова. Об этом сообщает «Пятый канал».

Продюсер называет Ольгу мразью и говорит, что она также претендует и на квартиру на улице Бочкова — там раньше жил сам писатель Василий Шукшин, а теперь живет Лидия Николаевна. «Она вдруг возникла, откуда она возникла? Ее не было. Оля — дочка Лиды, с которой не общается никто в семье. Я думаю, что у Оли есть самая главная цель в ее жизни, чтобы мама умерла», — говорит Алибасов.

Он подчеркивает, что очень любит свою супругу и говорит, что беспокоится о ее здоровье, которое ухудшилось в последнее время. Как говорит Алибасов, у Сергея есть своя квартира, поэтому ему не нужно жилье Федосеевой-Шукшиной. Адвокат продюсера Сергей Жорин говорит: «Это распространенная практика. И фактически владелец в подобных случаях называется бенефициар. Он фактический владелец, а юридическим является доверенное лицо». Алибасов уверяет, что как только все наладится, он сразу же вернет квартиру Лидии Николаевне.

Сама женщина считает, что права на ее квартиру передали незаконно. Супруга продюсера не знала, какие именно документы подписывает у нотариуса. Алибасов «повез ее к адвокату под предлогом консультации, подсунул документ, артистка поставила подпись». Адвокат ее дочери Марии Шукшиной назвал такие действия мошенничеством.

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