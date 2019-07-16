Бари Алибасов побил участницу «Пусть говорят»

Продюсер Бари Алибасов во время съемок программы «Пусть говорят» побил свою подругу Лиану. Видео появилось в эфире Первого канала.

Продюсера разозлили слова девушки о том, что все его несчастья начались после женитьбы на Лидии Федосеевой-Шукшиной. Алибасов подошел к Лиане, схватил ее за лицо и попытался его сжать.

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Лиана расплакалась и покинула съемочную площадку.

Выпуск телешоу с участием Алибасова вышел в эфир 15 июля под названием «Что пытался скрыть Бари Алибасов, выдавая себя за жертву отравления».

Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина заключили брак в 2018 году после долгих лет знакомства. Алибасову на тот момент был 71 год, Федосеевой-Шукшиной — 80 лет. Родственники актрисы негативно отреагировали на ее замужество, а внучка Федосеевой-Шукшиной Анна Трегубенко продала ее квартиру.

Алибасов был госпитализирован 4 июня с ожогами внутренних органов. Сообщалось, что он случайно выпил жидкость для очистки труб «Крот». Его выписали из больницы через две недели.

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