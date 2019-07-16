Сын Бари Алибасова обвинил телеведущего Шепелева во лжи

Сын продюсера Бари Алибасова заявил, что ведущий передачи «На самом деле» на Первом канале Дмитрий Шепелев оболгал его семью. Об этом он рассказал в интервью изданию StarHit.

«Все ложь, а сообщения фейковые. Это хороший монтаж продюсеров шоу "На самом деле", не верьте Дмитрию Шепелеву», — пояснил Бари Алибасов-младший. Он добавил, что на проекте часто практикуют хитрые уловки для высоких рейтингов.

В доказательство своих слов наследник продюсера привел тот факт, что с ним заранее оговаривались вопросы на детекторе лжи. Он признался, что не соврал, рассказывая, как пропал кот, и что его отец делал после выписки из клиники.

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Алибасов отметил, что намерен не позволить другим очернить имя его отца. «У нас на руках все справки, доказывающие отравление. Он пьет прописанные таблетки, восстанавливает желудок, придерживается специальной диеты», — заверил журналистов мужчина.

По его словам, заявления о том, что их семья нажилась на горе, не соответствуют действительности. Алибасов подтвердил, что им поступали рекламные предложения, но пока они ни на одно из них не согласились.

11 июля 2019 года Алибасов-младший рассказал, что сговорился с редакторами «На самом деле» выставить себя «врагом», который зарабатывает на скандале с участием отца, но шоу пошло не по сценарию.

10 июля в передаче были представлены скриншоты переписки с врачом, из которых следовало, что семья Алибасова инсценировала отравление. Представитель продюсера Вадим Горжанкин назвал эти сообщения фейком.

Алибасов был госпитализирован 4 июня с ожогами внутренних органов. Сообщалось, что он случайно выпил жидкость для очистки труб «Крот». Его выписали из больницы через две недели.

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