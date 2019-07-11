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Сын Алибасова раскрыл инсценировку шоу на Первом канале

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Сын продюсера Бари Алибасова заявил, что шоу «На самом деле» с участием его семьи на Первом канале пошло не по сценарию. Его слова приводит РИА Новости.

Бари Алибасов-младший сказал, что умеет обманывать детектор лжи, и обсудил с организаторами заранее все ответы на задаваемые в эфире вопросы. «По факту, они все провели по-другому. В итоге нас выставили дураками», — возмутился он.

Сын Алибасова признался, что сговорился с редакторами шоу выставить себя «врагом», который зарабатывает на скандале с участием отца. Так они надеялись повысить рейтинг передачи. Однако позднее сотрудники «На самом деле» изменили сценарий и выставили историю с отравлением как обман. Алибасов уточнил, что при просмотре выпуска можно заметить нестыковки.

10 июля в телепередаче «На самом деле» были представлены скриншоты переписки с врачом, из которых следовало, что семья Алибасова инсценировала его отравление.

Продюсер Бари Алибасов был госпитализирован 4 июня с ожогами внутренних органов. Сообщалось, что он случайно выпил жидкость для очистки труб «Крот». Его выписали из больницы через две недели.

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