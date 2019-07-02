Представитель Алибасова объяснил срыв съемок на Первом канале

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин заявил RNS, что продюсер сорвал съемки на Первом канале из-за состояния здоровья.

По его словам, два дня назад Алибасов действительно отказался ехать на съемки из-за плохого самочувствия, после их отменили. «Но вчера был повторный день съемок, и программа выйдет сегодня», — добавил Горжанкин.

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Ранее, 1 июля, сообщалось, что Алибасов не явился на съемки телепрограммы «На самом деле» на Первом канале и сорвал эфир. Телеведущий Дмитрий Шепелев пригласил продюсера на передачу, чтобы Алибасов на детекторе лжи ответил на вопросы по поводу отравления.

Бари Алибасов 4 июня случайно выпил средство для прочистки труб «Крот». Его госпитализировали с острым отравлением химикатами. Продюсер получил сильный ожог пищевода, несколько дней пролежал в коме, после чего восстановился и начал давать интервью.

В отравление Алибасова поверили не все. Скептики отмечали, что участвующий в передачах на ТВ продюсер уверенно и разборчиво говорил, несмотря на полученные ожоги и перенесенную кому. Сын Алибасова назвал бредом предположения, что его отец инсценировал собственное отравление.

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