Представитель Алибасова объяснил срыв съемок на Первом канале

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин заявил RNS, что продюсер сорвал съемки на Первом канале из-за состояния здоровья.
По его словам, два дня назад Алибасов действительно отказался ехать на съемки из-за плохого самочувствия, после их отменили. «Но вчера был повторный день съемок, и программа выйдет сегодня», — добавил Горжанкин.
Ранее, 1 июля, сообщалось, что Алибасов не явился на съемки телепрограммы «На самом деле» на Первом канале и сорвал эфир. Телеведущий Дмитрий Шепелев пригласил продюсера на передачу, чтобы Алибасов на детекторе лжи ответил на вопросы по поводу отравления.
Бари Алибасов 4 июня случайно выпил средство для прочистки труб «Крот». Его госпитализировали с острым отравлением химикатами. Продюсер получил сильный ожог пищевода, несколько дней пролежал в коме, после чего восстановился и начал давать интервью.
В отравление Алибасова поверили не все. Скептики отмечали, что участвующий в передачах на ТВ продюсер уверенно и разборчиво говорил, несмотря на полученные ожоги и перенесенную кому. Сын Алибасова назвал бредом предположения, что его отец инсценировал собственное отравление.